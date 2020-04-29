Evde çıkan yangını söndürmeye çalışan kişi yaralandı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangını söndürmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluşan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangını söndürmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluşan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki üç katlı bir binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanın üçüncü katında oturan Halis Esen, kızı ve torununun yaşadığı evde çıkan yangını söndürmek için müdahale etmeye çalışırken yaralandı.

Ellerinde ve kollarında yanıklar oluşan Esen, ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA