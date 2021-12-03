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Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, maddi hasar oluştu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın son katındaki ikamette henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

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