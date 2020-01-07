Evde çıkan yangından 1'i çocuk 3 kişi etkilendi
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Evde çıkan yangından 1'i çocuk 3 kişi etkilendi

Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangından biri çocuk 3 kişi etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

07.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:31
Evde çıkan yangından 1'i çocuk 3 kişi etkilendi

Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangından biri çocuk 3 kişi etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Yangın, Afyonkarahisar Marulcu Mahallesi Ambaryolu Caddesi'nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, yangın sobaya araç lastiğinin atılmasıyla meydana gelen patlama sonucu meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ev çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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