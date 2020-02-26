Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını kaybetti
Haberler » 3. Sayfa » Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını kaybetti - Haberler

Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da bir evde çıkan yangında yanarak yaralanan 28 yaşındaki kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

26.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:31
Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını kaybetti

'da bir evde çıkan yangında yanarak yaralanan 28 yaşındaki kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi 'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde çıkan yangında yatak odasında bulunan (28), yanarak ağır yaralandı. 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatma Çakır tedavi altına alındı. Yapılan araştırmada yangının elektrikli sobadan çıktığı tespit edildi.


Yangında ağır yaralanan Fatma Çakır, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler