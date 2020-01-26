Evde çıkan yangında öldü
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Evde çıkan yangında öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Murat Acem (35), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

26.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:42
Evde çıkan yangında öldü

MERSİN'in ilçesinde Murat Acem (35), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Tarsus ilçesi Ramazan Alper Sokak'ta Murat Acem'in yaşadığı iki katlı evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine verdi. Bölgeye sevk edilen ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Evde yapılan incelemede, Murat Acem'in cansız bedeni bulundu.Murat Acem'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 


Kaynak: DHA
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