Evde çıkan yangında mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Haberler » 3. Sayfa » Evde çıkan yangında mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Haberler

Evde çıkan yangında mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler içerisinde mahsur kalan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

09.01.2020 20:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:53
Evde çıkan yangında mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

'nin ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler içerisinde mahsur kalan genç, ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Dize Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Şadiye Cafcare isimli vatandaşın evinde yangın çıktı. Sobadan kaynaklanan yangın ihbarını alan Yüksekova Belediyesi Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekipler, bir taraftan yangına müdahale ederken bir taraftan da alevler arasında mahsur kalan 18 yaşındaki genci kurtarma çalışması başlattı. Genç, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılırken, yapılan müdahaleyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler