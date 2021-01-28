Yangında evde mahsur kalan çocuk kurtarıldı, anneyi kurtarma çalışmaları sürüyor
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Yangında evde mahsur kalan çocuk kurtarıldı, anneyi kurtarma çalışmaları sürüyor

28.01.2021 09:50 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:01
Yangında evde mahsur kalan çocuk kurtarıldı, anneyi kurtarma çalışmaları sürüyor

KONYA'da tek katlı müstakil evde çıkan yangında Hülya Yürür ve oğlu Okay Yürür mahsur kaldı.

KONYA'da tek katlı müstakil evde çıkan yangında Hülya Yürür ve oğlu Okay Yürür mahsur kaldı. Yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerince Okay kurtarılırken, annesi Hülya Yürür'ü kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Yangın, saat 09.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki tek katlı müstakil evde belirlenemeyen nedenle çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatılırken, Hülya Yürür ve oğlu Okay Yürür'ün evde olduğu tespit edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla Okay kurtarıldı. Çocuğun sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldı.Annesi Hülya Yürür'ün kurtarılması ve yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 


Yangında evde mahsur kalan çocuk kurtarıldı, anneyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Yangında evde mahsur kalan çocuk kurtarıldı, anneyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Yangında evde mahsur kalan çocuk kurtarıldı, anneyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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