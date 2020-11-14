Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve kardeşi yaralandı
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Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve kardeşi yaralandı

14.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:36

Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ve kardeşi yaralandı.

Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ve kardeşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ontemmuz Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Döndü Şimşek (22) ile çocukları Esila (2) ve Egemen Şimşek (1) yaralı olarak kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Esila Şimşek, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Egemen Şimşek'in durumunun iyi olduğu, annenin ise Eskişehir'deki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Anne ve çocuklarının yangın sırasında aynı odada uyudukları öğrenildi.

Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve kardeşi yaralandı
Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve kardeşi yaralandı
Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve kardeşi yaralandı
Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve kardeşi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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