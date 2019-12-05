Evde çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi
Haberler » Güncel » Evde çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi - Haber

Evde çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde evde çıkan yangında Ümmü A. ve 4 çocuğu dumandan etkilendi.

05.12.2019 23:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:53
Evde çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

'nin ilçesinde evde çıkan yangında Ümmü A. ve 4 çocuğu dumandan etkilendi. Çocuklar mahalleli tarafından evden çıkarılırken, 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Merkezefendi Mahallesi'ndeki üç katlı evin ikinci katında, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evdeki Ümmü A, alevleri fark edince, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Yangını gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri, demir korkuluklara tırmanıp, ikinci katın balkonuna çıkarak içerideki Ecrin (7), Ertuğrul (4) ve ikizler Esma ile Hüsna'yı (2) kurtardı. 

Dumandan etkilendiği belirlenen Ümmü A. ve çocukları, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler