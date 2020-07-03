Evde çıkan yangında 5'i ağır 16 kişi yaralandı
Binadan görüntü Solunum güçlüğü çekenlerden görüntü Ekiplerin olay yerinde incelemesi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangınında dumandan etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.
03.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:12
Binadan görüntü
Solunum güçlüğü çekenlerden görüntü
Ekiplerin olay yerinde incelemesi
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangınında dumandan etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA