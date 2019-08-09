Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle döndü

09.08.2019 10:40

Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan ev yangınında 4 ton buğday zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eskin Mahallesi Karaçağıl sokakta yaşayan Nurullah S.'ye ait evde dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi itfaiye amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale gelirken evde bulunan yaklaşık 4 ton ekmeklik buğday ile bazı eşyalar zarar gördü. Yangının neden çıktığı araştırılırken İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA