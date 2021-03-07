Evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti (2)

Tam kapanma uygulanan kent sessizliğe büründü! Hiç kimse sokağa çıkamayacak

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi, anne ve diğer çocuğu yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi, anne ve diğer çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serinyol Mahallesi Sencari Caddesi'ndeki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler İlayda ve İnci Erek'in cesedine ulaştı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan cenazeler, işlemlerinin ardından çocukların yakınları tarafından teslim alınıp Serinyol Asri Mezarlığına götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından ikizlerin cenazesi toprağa verildi.

Aynı yangında 3 yaşındaki oğlu İbrahim Erek ile yaralanan ve hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen anne Nazlı Erek (25) de cenaze törenine katıldı.

İkizlerin babası Ali Erek'in ise yurt dışında çalıştığı, bu yüzden törene katılamadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak