Evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
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Evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

03.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:12
Evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

ESKİŞEHİR'de 2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi.

ESKİŞEHİR'de 2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi. Ayaklarında hafif yaralar olan çocuklar, hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. 

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Özlü Sokak üzerindeki 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen 2 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların, sağlık durumlarının iyi olduğu, ayaklarından da hafif şekilde yaralandıkları belirtildi.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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