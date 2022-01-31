EVDE ÇIKAN YANGINDA, 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BACAĞI YANDI

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu bir evde yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde bacağı yanan Suriye uyruklu Emir el-Hasan (13), ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, evdeki Suriyeliler de can havliyle dışarı çıktı. Alevlerin arasında kalan Emir el-Hasan'ın bacağı yandı. Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine sokağa itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı Emir'i ambulansla Meydan Çocuk Hastanesi'ne götürdü. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Tedaviye alınan Emir'in, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.