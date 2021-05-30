Son Dakika | Evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Son Dakika | Evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Adana'da bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ADANA - Adana'da bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi Kasım Ener Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bütün eve yayılırken çevredekilerin olayı görmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederken CANKUR ekipleri de evde bulunan 4 kişiden 3'ünü yaralı olarak çıkarttı. İsmi öğrenilemeyen bir kadın ise hayatını kaybetti.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralı 1 erkek şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika | Evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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