EVDE ÇIKAN YANGINA BAHÇE HORTUMUYLA MÜDAHALE

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Veysel Yıldıran'a ait evde çıkan yangına çevredeki kişiler camı kırıp bahçe hortumuyla müdahale etti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Yıldıran'ın tek başına yaşadığı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yıldıran, salonda oturduğu sırada yatak odasından çıkan dumanları görünce kendini evin dışına attı. Yangını gören çevredekiler ilk müdahaleyi yapmak için evlerinden bahçe hortumlarıyla su çekti, ancak kapıyı açamayınca zemin kattaki evin camlarını kırdılar. Bu sırada durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sırasında binada yaşayan kişiler dışarı çıkarak, meraklı gözlerle müdahaleyi izledi. Bu sırada alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, odadan yoğun duman çıktı.

Yangına müdahale eden kişilerden Serdar Bektaş, Camdan duman çıktığını gördük. Arkadaşlar hemen taşla camı kırdı. Ev sahibi kenarda oturuyordu. Evin anahtarını vermedi bize. İlk müdahaleyi bahçe hortumuyla yaptık. dedi.