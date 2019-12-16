Evde çıkan yangın söndürüldü - MUĞLA
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Evde çıkan yangın söndürüldü - MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:10
Evde çıkan yangın söndürüldü - MUĞLA

'nın ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabağ Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede evin büyük bölümünü saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Evde çıkan yangın söndürüldü - MUĞLA
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