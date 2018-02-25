Evde Çıkan Yangın Korkuttu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin salonunda çıkan yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin salonundaki çekyatların alev aldığı yangına ev sahibi Mehmet Yılmaz, bahçe hortumuyla müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının sebebi araştırılıyor. - GAZİANTEP