Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

29.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:34

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan angın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.



Yangın, gece saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 178. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA