Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan angın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

29.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:34
Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

'nın ilçesinde bir evde çıkan angın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.


Yangın, gece saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 178. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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