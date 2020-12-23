Evde çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Evde çıkan yangın hasara neden oldu

23.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:38
Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi 2847 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin alt katında sabaha karşı yangın çıktı. Cemaliey Şen'e ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. Alevleri fark eden Şen, hemen dışarı çıkıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. - MERSİN

Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan İsmail Demir Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evde çıkan yangın hasara neden oldu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:39:31. #1.15#
title