Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı.
15.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:56
Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 5. katından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, evin mutfak kısmında çıkan yangını yarım saat süren çalışma sonucu söndürdü.
Buzdolabından kaynaklandığı belirlenen yangın evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA