Evde çıkan yangın hasara neden oldu Kayseri'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kayseri'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı. Anafartalar Mahallesi'ndeki 9 katlı bir apartmanın 4. katındaki Abdullah D'ye ait dairede, çamaşır makinesinin bulunduğu koridorda elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, odalara sıçrayan yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü. Kiralık olduğu belirtilen dairede maddi zarar meydana geldi. Kaynak: AA