Evde çalışanların teknolojik ihtiyaçları tek tıkla kapıda Koronavirüs sebebiyle işlerini evden sürdüren vatandaşların teknolojik ürün ihtiyaçları online kanallar aracılığıyla karşılanıyor.

Koronavirüs sebebiyle işlerini evden sürdüren vatandaşların teknolojik ürün ihtiyaçları online kanallar aracılığıyla karşılanıyor.

Koronavirüs sebebiyle vatandaşlara evde kalmaları tavsiye ediliyor. Vatandaşlar ise ihtiyaçlarını online kanallardan sipariş vererek karşılıyor. Evden çalışanların ihtiyaç duyduğu teknolojik ürünler ise teknoloji firmalarının online siparişleriyle gideriliyor. Elektronik perakendecisi 'MediaMarkt' vatandaşların teknolojik ürün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kampanya düzenliyor. Bu kapsamda bugün başlayan "3 Gün 3 Gece" kampanyasıyla farklı kategorilerden ürünler; avantajlı fiyat ve taksit fırsatıyla birlikte tek tıkla teknoloji severlerin evlerine gönderilecek.

Evde yaşamı kolaylaştırmak için kampanyalar sunuluyor

Kampanyayla indirime giren ürünler, evde çalışan kişilerin ihtiyaçlarına yönelik olmasının yanı sıra teknoloji severlere evde yapabilecekleri çokça aktivite fırsatı da veriyor. Bu bağlamda, görüntülü konuşma için akıllı telefonlar, hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar gibi akıllı televizyon ve taşınabilir hoparlörlerde de fırsatlar olacak.

Bugün başlayacak kampanyadan faydalanmak isteyenlerin mediamarkt.com.tr adresini ziyaret edebilecekleri belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA