Evde bulduğu ilaçları içen çocuk zehirlendi

18.09.2019 15:12

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evindeki ilaçları içen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Bahçekonak Mahallesi'ndeki evlerinde 3 yaşındaki Berat T, ailesinin yanında olmadığı sırada bulduğu ilaçlardan içti.

Bir süre sonra fenalaştığını gören ve ilaçlardan içtiğini anlayan yakınları, küçük çocuğu Vezirköprü Devlet Hastanesine götürdü.

Acil serviste müdahalesi yapılan ve içtiği ilaçlardan zehirlendiği belirlenen Berat T, helikopter ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA