Evde birlikte uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 6 şahıs gözaltında
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Evde birlikte uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 6 şahıs gözaltında

Evde birlikte uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 6 şahıs gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evde birlikte uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Evde birlikte uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 adrese yapılan uyuşturucu baskınında ikametten kokain, eroin, sentetik kannabinoid, uyuşturucu hap, esrar ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. İkamette bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

İkametlerde Narkotik detektör köpeği Arven eşliğinde yapılan aramada; 5,36 gram kokain, 3,54 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 113 gram sentetik kannabinoid, 5 adet captagon hap ile 2 adet reçeteye tabi hap, 5 adet boyları 5-10 cm arasında değişen dişi Hint keneviri, uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat, 10 adet enjeksiyon ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D., T.O., S.A., M.A.D., M.K. ile S.D. isimli şahıslara Türk Ceza Kanunu maddelerinden haklarında işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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