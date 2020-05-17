Evde bilgisayar başında çalışanlara uyarı
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Evde bilgisayar başında çalışanlara uyarı

SAKARYA'da, özel bir hastanede görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hanife Düzgün Çelik, koronavirüs nedeniyle evde bilgisayar başında çalışanların uzun süre aynı pozisyonda kalmamalarını tavsiye ederek, "Postür bozukluklarından korunmak için uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalı.

Evde bilgisayar başında çalışanlara uyarı
17.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:51

SAKARYA'da, özel bir hastanede görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hanife Düzgün Çelik, koronavirüs nedeniyle evde bilgisayar başında çalışanların uzun süre aynı pozisyonda kalmamalarını tavsiye ederek, "Postür bozukluklarından korunmak için uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalı. Evde egzersizler yaparak postür bozuklukları ve ağrılardan korunabilirsiniz" dedi. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hanife Düzgün Çelik koronavirüs nedeniyle evde bilgisayar başında çalışanları uzun süre aynı pozisyonda kalmamaları, zaman zaman evde egzersiz yapmaları konusunda uyardı. Evde çalışanların uzun süre bilgisayar başında kaldığını, televizyon izlediğini belirten Hanife Düzgün Çelik, "Postür kas iskelet sisteminin sabit ve hareketli anlarda aldığı dizilim ve düzene verilen isimdir. Postür bozuklukları ayaktayken, otururken, yatarken veya çalışırken duruş bozuklukları nedeniyle oluşabilir. Yaşadığımız bu karantina günlerinde çoğumuz home office çalışıyoruz ve bilgisayarda daha uzun vakit geçiriyoruz. Uzun süre telefon ekranına bakıyoruz, uzun süre televizyon izliyoruz. Bu sebeple postür bozukluklarının arttığını görüyoruz. Postür bozuklukları baş ağrıları, bel ağrıları, boyun ağrılarına sebep olabilir. Omurgada şekil bozukluklarına da sebep olabilir." dedi.  Postür bozukluklarından korunmanın sağlık açısından önemli olduğunu belirten Hanife Düzgün Çelik, "Postür bozukluklarından korunmak için uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalı. Otururken bel desteklenmeli, eğer bilgisayar kullanılacaksa el bileğini destekleyen mouse padler kullanılabilir. Ayak bileğini desteklemek için de küçük yükseltiler kullanılabilir. Yatarken boyun kavisinin desteklenmesi çok önemlidir. Yan ve sırt üstü yatışlarda da dizlerin bükülü olması önemli. Ayakta dururken baş dik olmalı, göğüs önde, karın içe çekili olmalı ve omuzlarda öne yuvarlanmamalı. Evde uzun süre aynı pozisyonda kalmayarak arada egzersizler yaparak da postür bozuklukları ve ağrılardan korunabilirsiniz. Tüm bu önlemleri aldığınız halde halen postür bozukluğunuzun olduğunu düşünüyorsanız ya da ağrılarınız oluşmaya başladıysa bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimine başvurmanız uygun olur." diye konuştu. CEP TELEFONU KULLANIRKEN DİKKAT Cep telefonu kullanırken baş ve boyun bölgesinin çok öne eğilmemesini tavsiye eden Hanife Düzgün Çelik, şöyle konuştu:  

"Telefonda vakit geçirirken baş ve boyun çok öne eğilmemeli. Başı öne eğme açısı arttıkça omurgamıza binen yük artar. Telefonda konuşurken ise çok uzun konuşma süreleri olmamalı. Uzun konuşmamız gereken bir durum varsa kulaklık kullanılabilir. Uzun süreli telefon kullanımları sinir sıkışmalarına sebep olabiliyor."  


Kaynak: DHA

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