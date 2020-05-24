Evde Bayram Konserleri kapsamında Kubat Safranbolu'da sahne aldı (2) Halk müziği sanatçısı Kubat, Cumhurbaşkanlığının başlattığı "Evde Bayram Konserleri" kapsamında, Türkiye'nin en değerli tarihi noktalarından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da konser verdi.

Halk müziği sanatçısı Kubat, Cumhurbaşkanlığının başlattığı "Evde Bayram Konserleri" kapsamında, Türkiye'nin en değerli tarihi noktalarından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da konser verdi. Konser, ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayımlandı. (2)

Kaynak: AA