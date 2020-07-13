Evde başından vurulmuş halde bulundu Antalya'nın Alanya ilçesinde 39 yaşındaki bir kişi, evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 39 yaşındaki bir kişi, evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Silah sesi üzerine odaya gelen yakınları Mehmet Akkoca'yı (39) kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akkoca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinde Akkoca, ruhsatsız av tüfeğini çenesine dayayarak tek el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerine durulan Akkoca'nın cansız bedeni savcılık incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA