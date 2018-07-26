Evde Bakıma Muhtaç Vatandaşların Yardımına Onlar Koşuyor

Zeytinburnu Belediyesi, ihtiyacını kendi başına karşılayamayan yaşlılara ve sağlık problemleri yaşayan vatandaşlara evde bakım hizmetiyle destek oluyor. Bu kapsamda ihtiyacı olan hastalara evde tedavi ve psikolojik destek verilerek, onların yaşama tutunması sağlanıyor.

İhtiyaç sahibi hastaların ayağına giderek evde bakımlarını üstlenen Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), Evde Bakım Hizmeti ile yüzlerce bakıma muhtaç vatandaşın yardımına koşuyor. Özellikle yaşlı, yalnız ve yardıma muhtaç hastaların evlerine giderek zaruri tedavi ve bakımlarını üstlenen evde bakım hizmeti personeli, psikolojik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara da uzman bir psikolog ile destek vererek hastaların morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Hemşire, psikolog ve evde bakım personelleriyle aralarında aile bağı kuran vatandaşlar, hem yalnız kalmıyor hem de evlerinde sağlık problemlerine çözüm buluyor.

Fil bacağı hastalığıyla mücadele ediyor

Yıllarca deri atölyesinde çalıştıktan sonra emekli olan ve zamanla halk arasında fil bacak olarak adlandırılan hastalığa yakalanan 80 yaşındaki Ayşe Onbaşı da evde tek başına yaşayan hastalardan. Kirada oturan Ayşe Onbaşı emekli aylığıyla geçiniyor. Eşi, 40 yıl önce evi terk ettikten sonra çocuklarını tek başına büyüten Ayşe Onbaşı, "3 çocuğum var. Eşim 40 sene önce beni terk etti. Çocuklarım büyüyüp evlendikten sonra da tek başıma kaldım. 1.5 yıl önce platin ameliyatı oldum. Ameliyattan birkaç ay sonra fil bacağı hastalığına yakalandım. Ayaklarım günden güne şişiyor, doktora gidiyorum ama pek fayda etmiyor. Sadece yavaşlatıyorlar. AKDEM hemşireleri sağ olsun. Gelip ayağıma tedavi uyguluyorlar. Hastanenin verdiği merhemi sürüp yarama pansuman yapıyorlar. Onlar da olmasa ne yapardım bilmiyorum. Evde ayağa kalkıp yürüyemiyorum. Kapıyı bile hemşireler açıyor ben açmıyorum. Anahtarı camdan atıyorum onlar açıp içeriye öyle giriyorlar. Hemşireler sürekli gelip bana destek oluyorlar. Onlar olmasaydı daha kötü olurdum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Psikolojik çöküntüyü tedaviyle aştı

Yıllardır yatağa mahkum olan 60 yaşındaki ALS hastası İbrahim Şahanlı ise belediyenin psikolojik destek hizmetlerinden faydalanan hastalardan. Aldığı psikolojik destek sayesinde morali yerine gelen ALS hastası İbrahim Şahanlı'nın artık yüzü gülüyor. Hastalığı yüzünden yatağa mahkum olan ve psikolojisi iyice bozulan İbrahim Şahanlı, "Eşimle birlikte yaşıyorum. Sağ olsun en büyük destekçim eşimdir. Gençken çok hareketli bir insandım. ALS hastalığı sonrası hareket edemez oldum ve yanlış tedaviler sonucu yatağa mahkum oldum. Hareketli biriyken artık hareket edemez olmak beni psikolojik çöküntüye uğrattı. Artık hayattan zevk alamıyordum. İçime kapanık, eski günlerine özlem duyan bir adam olmuştum. İçimden hep 'ah keşke eskisi gibi olabilsem' diye sürekli hayıflanıyordum. Günlerim böyle geçiyordu. Daha sonra AKDEM'in evde bakım hizmeti çatısı altında, psikolojik tedavi hizmeti verdiğini öğrendik. Sağ olsun eşim tüm işlemlerimi haletti ve terapi almaya başladım. O zamandan bu zamana çok değiştim. Artık yüzüm gülüyor hayata daha umutla bakıyorum" diye konuştu.

Evde bakım ve refakat hizmeti, sağlık hizmetleri, sosyal danışmanlık, psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri çatısı altında yılda yaklaşık 2 bin vatandaşın yardımına koşan AKDEM, hafta içi periyodik aralıklarla ziyaret ettiği hastaları sadece tedavi etmekle kalmıyor aynı zamanda ihtiyacı olan hastalara tekerlekli sandalye, oksijen makinesi, hasta yatağı, havalı yatak, banyo sandalyesi ve hasta bakım malzemesi gibi medikal malzeme yardımında da bulunuyor. - İSTANBUL