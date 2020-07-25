Evde bakım, yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bayram öncesi yapılacak
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Evde bakım, yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bayram öncesi yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını bildirdi.

Evde bakım, yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bayram öncesi yapılacak
25.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:24

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos'a denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini ifade etti.

Bakan Selçuk, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız." bilgisini verdi.

1,4 milyon vatandaş faydalanacak

Evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını kaydetti.

Selçuk, 2022 sayılı kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin geçen yıl vatandaşlara yaklaşık 10 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğine işaret ederek, bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon lira ödeme yapılacağının altını çizdi.

Selçuk, ödemelerin hayırlı olmasını dileyerek, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerinin bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA

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