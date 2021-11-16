Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı - Haberler
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Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşlara yönelik politikaları, aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların ailelerinin yanında desteklenmesinin öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Ailelerinin yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an 530 binin üzerinde vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz."

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1798 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için kasım ayında toplam 964 milyon lira ödeme yapacağız. Ödeme 20 Kasım'a kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

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