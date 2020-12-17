Evde Bakım maaşları yattı! 17 Aralık 2020 Perşembe Evde Bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde Bakım hizmeti alan, bakıma muhtaç olan ve evlerinden çıkamayan vatandaşlara bakanlık tarafından aylık verileceği duyurulmuştu. 17 Aralık 2020 tarihi itibariyle evde bakım maaşları yatmaya başladı! Bakanlıkça yatırılan maaşlar ilk olarak belli illerdeki vatandaşlara yatırıldı. İşte 17 Aralık 2020 Perşembe Evde Bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde Bakım Hizmeti, bakıma muhtaç olan ve evlerinden çıkamayan vatandaşlara Bakanlık tarafından sağlanan bir hizmettir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evde bakıma muhtaç olan vatandaşlara sağladığı evde bakım maaşları bugün yani 17 Aralık 2020 tarihiyle yatmaya başladı. Engelli ve yaşlı vatandaşlara öncelik sağlanarak verilen evde bakım maaşları ilk olarak belli illerdeki kişilere verildi. İşte 17 Aralık 2020 Perşembe Evde Bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde Bakım Maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şehir şehir yatırılıyor. İşte 17 Aralık 2020 Perşembe günü Evde Bakım maaşlarının yattığı iller!

1- Aksaray

2- Bolu

3- Sakarya

4- Samsun

5- Antalya

6- Diyarbakır

7- Edirne

8- Konya

9- Zonguldak

10- Mersin

11- İstanbul

12- Denizli

13- Manisa

14- Şanlıurfa

15- Bilecik

16- Erzurum

17- Malatya

18- Ankara

19- Kahramanmaraş

20- Kırklareli

21- Balıkesir

22- Uşak

23- Sivas

24- Tokat

25- Bursa

26- Hatay

27- Afyonkarahisar

28- Adana

29- Isparta

30- Aydın

31- Osmaniye

32- Kayseri

33- İzmir

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım Maaşı ödemelerini vatandaşlar E-devlet üzerinden sorgulayabilirler. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazdığınız zaman maaş ödemeleri hakkındaki detaylar karşınıza çıkacaktır.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI