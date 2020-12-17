Evde Bakım maaşları yattı! 17 Aralık 2020 Perşembe Evde Bakım maaşı yatan iller listesi!
Evde Bakım hizmeti alan, bakıma muhtaç olan ve evlerinden çıkamayan vatandaşlara bakanlık tarafından aylık verileceği duyurulmuştu. 17 Aralık 2020 tarihi itibariyle evde bakım maaşları yatmaya başladı! Bakanlıkça yatırılan maaşlar ilk olarak belli illerdeki vatandaşlara yatırıldı. İşte 17 Aralık 2020 Perşembe Evde Bakım maaşı yatan iller listesi!
Evde Bakım Hizmeti, bakıma muhtaç olan ve evlerinden çıkamayan vatandaşlara Bakanlık tarafından sağlanan bir hizmettir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evde bakıma muhtaç olan vatandaşlara sağladığı evde bakım maaşları bugün yani 17 Aralık 2020 tarihiyle yatmaya başladı. Engelli ve yaşlı vatandaşlara öncelik sağlanarak verilen evde bakım maaşları ilk olarak belli illerdeki kişilere verildi. İşte 17 Aralık 2020 Perşembe Evde Bakım maaşı yatan iller listesi!
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
Evde Bakım Maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şehir şehir yatırılıyor. İşte 17 Aralık 2020 Perşembe günü Evde Bakım maaşlarının yattığı iller!
1- Aksaray
2- Bolu
3- Sakarya
4- Samsun
5- Antalya
6- Diyarbakır
7- Edirne
8- Konya
9- Zonguldak
10- Mersin
11- İstanbul
12- Denizli
13- Manisa
14- Şanlıurfa
15- Bilecik
16- Erzurum
17- Malatya
18- Ankara
19- Kahramanmaraş
20- Kırklareli
21- Balıkesir
22- Uşak
23- Sivas
24- Tokat
25- Bursa
26- Hatay
27- Afyonkarahisar
28- Adana
29- Isparta
30- Aydın
31- Osmaniye
32- Kayseri
33- İzmir
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde Bakım Maaşı ödemelerini vatandaşlar E-devlet üzerinden sorgulayabilirler. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazdığınız zaman maaş ödemeleri hakkındaki detaylar karşınıza çıkacaktır.