Evde bakım hizmetlerinde dijital dönüşüm
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Evde bakım hizmetlerinde dijital dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olan Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmeti, hazırlanan bilgi yönetim sistemi otomasyonu ile daha verimli hale getirildi.

Evde bakım hizmetlerinde dijital dönüşüm
19.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:23

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olan Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmeti, hazırlanan bilgi yönetim sistemi otomasyonu ile daha verimli hale getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Hasta Nakil Hizmetleri biriminde hizmet kalitesi ve personel verimliliğini artıracak, zaman ve maddi tasarruf sağlayacak bilgi yönetim sistemi otomasyonu hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan otomasyon; ambulansla hasta nakil modülü, evde hasta bakım modülü, araç takip monitörü, depo yönetimi ve tıbbi malzeme ilaç takip modülü şeklinde 4 modül ve mobil uygulamadan oluşuyor. Çağrı kaydı ile başlayan hasta bakım hizmet sürecinde planlamalar yapılarak anlık görevlendirmeler yapılıyor ve bu bilgiler mobil uygulama üzerinden sahadaki ekibe görev olarak düşüyor. Sahada hemşirelik hizmeti, psikolojik destek, fiziki terapi, medikal ölçümler ve kişisel bakım gibi görevler yerine getirilirken yine mobil uygulamaya girilen işlem ve veriler ile sahadan canlı veri akışı sağlanıyor. Bu sayede doktorlar da hastalarını sürekli takip etme imkanına sahip oluyor. Otomasyona eklenen araç takip modülü ile de sahadaki araçların harita üzerinden canlı takibi yapılıyor. Hasta bakımlarında kullanılan tıbbi malzemeler için de takip uygulaması geliştirilirken, ilaçların son kullanma gibi kritik verileri de takip altına alınmış oldu. Aynı otomasyon içinde ambulansla hasta nakil süreçleri de mobil uygulama ile görevlerin tüm aşamaları takip edilebiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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