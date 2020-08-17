Evde bakım hizmetleri çalışmalarına devam ediyor DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekibi Düzce'de ihtiyacı olan ailelerin öz bakımlarını yapmaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekibi Düzce'de ihtiyacı olan ailelerin öz bakımlarını yapmaya devam ediyor. Korona virüs salgını nedeni ile uzun bir süre evde bakım hizmetleri ekibi çalışmalarını durdurmak zorunda kalmıştı. Uygulanan tedbirler, alınan önlemler ile birlikte Düzce Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekibi çalışmalarını hızlandırdı. Düzce'de ihtiyacı olan ailelerin öz bakımlarını yapmaya başlayan Düzce belediyesi, müracaatları kabul edilen vatandaşlara da çeşitli destekler sürdürmeye devam ediyor. - DÜZCE Kaynak: İHA