Evde bakım hizmetiyle hayata tutunuyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaklaşık 2,5 yıl önce başlatılan hizmet kapsamında oluşturulan ekipler, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlıların evlerine giderek ev temizliği, saç-sakal tıraşı ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirdiği evde bakım hizmeti vatandaşların yüzünü güldürüyor.

- "Evlatlarım gibi hizmet ediliyor bize"

Eşiyle evde bakım hizmetinden yararlanan 80 yaşındaki Sabri Öner, "Durumum yok. Eşim şeker hastası, bir bacağı kesildi. Diğer bacağı kırık. Eşimin her şeyiyle elimden geldiğince ilgileniyorum. Evlatlarım gibi hizmet ediliyor bize. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedim. Onlar bana her hafta ekip gönderiyor. 2 ekip geliyor evimize. İlk gelen ekip ev temizliği yapıyor. Evin her yerini güzelce temizliyorlar. İkinci ekip ise eve geldiklerinde eşimin öz bakımını yapıyorlar." dedi.

Gelen personelden çok memnun olduklarını ifade eden Sabri Öner, şunları kaydetti:

"Bize her seferinde farklı personel geliyor. Ama her biri geldiklerinde hal hatır sorarlar, bizimle güzel ilgilenirler. Her şeyden önce gülen yüzleri bizim yüreğimize dokunur. Allah hepsinden razı olsun. Kendi ailem gibi ilgileniyorlar. Hastaneye gideceğimiz zaman belediyeyi arıyorum. Ekipler ambulansla geliyorlar. Evden alıp bizi hastaneye götürüyorlar. Orada da güzel bir şekilde işlemlerimiz yapılıyor. İşimiz bittiği zaman ambulansla bizi eve götürüyorlar. Bizim için çok güzel hizmet bunlar. Allah belediye başkanımızdan razı olsun."

Kaynak: AA