Evde Bakım Hizmeti Yaygınlaşacak"

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Hasta ve yaşlılarımız için evde bakım hizmetini yayınlaştıracağız. Sağlık, temizlik ve kişisel bakım hizmetleri vatandaşımızın ayağına ücretsiz gidecek." dedi.



Seçim çalışmaları kapsamında Aliağa ilçesini ziyaret eden Büyükdağ, Yeni Mahalle kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Partisinin seçim ofisinde kadınlarla buluşan Büyükdağ, ardından bir evde düzenlenen toplantıya katıldı.

İzmir'in hizmet ve gönül belediyeciliğine ihtiyaç duyduğuna işaret eden Büyükdağ, bunu da kadınlarla başaracaklarına inandığını söyledi.

Büyükdağ, kadınlardan gelen soru üzerine AK Parti iktidarları döneminde sosyal devlet olmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini vurguladı.



Cumhur İttifakı Adayı Nihat Zeybekci'nin belediye başkanlığında evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının planlandığını ifade eden Büyükdağ, şöyle konuştu:



"Evde bakım ve evde sağlık hizmetini çok önemsiyoruz. Bu hizmeti yaygınlaştıracağız. Sağlık, temizlik ve kişisel bakım hizmetleri vatandaşımızın ayağına gidecek. Tüm İzmir'i kapsayacak şekilde bir planlamayla ihtiyaç duyan herkese ulaşılacak. Hasta yatalaksa, ambulans ücretsiz olacak. ve hastanın evine gelen doktor da ücretsiz olacak. Evdeki hastanın raporu evde de verilecek. Vatandaşın cebinden tek kuruş para çıkmadan bütün bu hizmetleri alacak."



Nihat Zeybekci'nin projeleri arasında su faturaları ile kent içi ulaşımdaki öğrenci bileti fiyatlarında yüzde 50 indirim yapılmasının da bulunduğunu vurgulayan Büyükdağ, İZBAN'da uygulamaya konulan "artı para" sisteminin de kaldırılacağını dile getirdi.

Kent içindeki belirli noktalara ücretsiz internet hizmeti sağlanmasının özellikle gençlerin yüzünü güldüreceğini ifade eden Büyükdağ, İzmir'de toplu ulaşım kartlarıyla sınırsız aktarma imkanının da 90 dakikadan 120 dakikaya çıkarılacağına işaret etti.

Büyükdağ'a, AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım da eşlik etti.

Kaynak: AA