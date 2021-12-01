Evde Bakım Hizmeti Başvuru Formu - Haberler
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Evde Bakım Hizmeti Başvuru Formu

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Evde Bakım Hizmeti Başvuru Formu

Başvuru noktaları;Menemen Sosyal Yardımlasşma Müdürlüğü Gaybi Mah. Adnan Menderes Caddesi 2/6 Ek Hizmet Binası444 80 08 Dahili: 2087Gölpark Aile Danışma Merkezi Sosyal Yardım Birimi GÖLPARK/ASARLIK(0) 232 830 8160.

MENEMEN, İZMİR (Habermetre) - Başvuru noktaları;

Menemen Sosyal Yardımlasşma Müdürlüğü Gaybi Mah. Adnan Menderes Caddesi 2/6 Ek Hizmet Binası

444 80 08 Dahili: 2087

Gölpark Aile Danışma Merkezi Sosyal Yardım Birimi GÖLPARK/ASARLIK

(0) 232 830 8160

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