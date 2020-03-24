Evde bakım hizmeti alan yaşlıların evlerinde koronavirüs temizliği Kastamonu Belediyesi tarafından evde bakım hizmetinden yararlanan yaşlıların evleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Kastamonu Belediyesi tarafından evde bakım hizmetinden yararlanan yaşlıların evleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Kastamonu Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Merkezi görevlileri, ihtiyaç sahibi yaşlıların kişisel bakımlarını ve evlerinin temizliğini yapmaya devam ediyor. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, evleri özel dezenfektanlarla siliyor.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Kastamonu Belediyesinin bu konuya hassasiyet gösterdiğini anlatan Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreçte dezenfeksiyona önem veriyoruz. Belediye olarak evde bakım birimimiz yüzlerce aileye, yaşlımıza evde hizmet veriyor. Koronavirüs problemi bütün ülkeyi kasıp kavururken yaşlılarımız da risk grubunda olduğu için en anlamlı şeylerden birinin onların evlerinin temizliğini yapmak olarak düşündük."

Evde Bakım Hizmetleri Merkezinde çalışan Fikriye Kellecioğlu da "Yaşlılarımız evlerini temizliyoruz, çarşı pazar ihtiyaçlarını alıyoruz. Bu süreçte koronavirüs tehdidi var. Onların bu süreci rahatsızlanmadan atlatması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Evi temizlenenlerden Hamide Ünal, dışarı çıkamadıklarını belirterek şunları dile getirdi:

"Temizliğimiz için belediyeyi arıyoruz, geliyorlar temizliğimizi, bakımımızı yapıyorlar. Odunumuzu, kömürümüzü çıkarıyorlar. Onlar sayesinde yaşıyoruz. Hastalık var diye evimizi dezenfektanlarla temizlediler. Hepsinden Allah razı olsun."

Belediyeyi aradıklarını anlatan Mustafa Ünal da "Hemen geldiler. Sağ olsunlar her zaman temizliğimizi yaparlar. Bugün geldiler yine temizliğimizi yaptılar. Bugün ayrıca ilaçlama yaptılar. İki yaşlı evde oturuyoruz. Kalp, şeker var, ben hastayım. Her şeyimizi onlar yapıyor." dedi.

Evi temizlenen Pakize Çevik, eşinin yatalak, kızının da rahatsız olduğunu belirterek "Benim elimin biri yok. Sağ olsunlar gelip her işimi görüyorlar. Bugün de biz hasta olmayalım diye dezenfektanlarla evimizi iyice temizlediler. Bundan iyisi can sağlığı, Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA