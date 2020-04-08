Evde bakılan kuzu karantina neşesi oldu Çanakkale'de korona virüs günlerinde karantinada olan bir kadın, kuzusuna bakamayınca kızının yanına gönderdi.

Çanakkale'de korona virüs günlerinde karantinada olan bir kadın, kuzusuna bakamayınca kızının yanına gönderdi. Evde bakılan kuzu ilk kez ayna karşısına geçince, kendini başka bir kuzu sanıp, şekilden şekile girdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde oturan Nihal Ünlü, korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamadığı gerekçesiyle annesinin kuzusuna bakmaya başladı. Evde bakılan kuzu ilk kez ayna karşısına geçince, kendini başka bir kuzu sanıp, şekilden şekile girdi. O anlar ev sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA