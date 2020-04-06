Evde antrenman yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar
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Koronavirüs, Boyner, Genç, Güncel

Evde antrenman yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar

Koronavirüs salgınından korunmak için evde kalıp sosyal hayatın bir süreliğine ara vermek önlemler arasında alıyor.

06.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:24
Evde antrenman yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar

Koronavirüs salgınından korunmak için evde kalıp sosyal hayatın bir süreliğine ara vermek önlemler arasında alıyor. Bu süreçte spor yapmak büyük önem arz ediyor. Semih Sertan, evde antrenman yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

Dünyayı saran COVID-19 salgınından korunmak adına bireysel alınabilecek önlemler listesinin en üst sırasında, evde kalıp sosyal hayata bir süreliğine ara vermek yer alıyor. Bu süreç içinde bedeni ve zihni sağlıklı tutmanın anahtarından bir tanesi de düzenli spor yapmak. Boyner'in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Direktörü Semih Sertan, her ne kadar dışarı çıkılamıyorsa da doğru ekipman ve yöntemle evde düzenli bir şekilde yapılacak olan sporun ne kadar faydalı olacağını hakkında açıklamalarda bulundu.

Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın öncelikli yolu doğru beslenme

Egzersiz düzeni ne olursa olsun, doğru beslenmenin önemine değinen Semih Sertan, "Öğün düzenimizi ve tüketeceğimiz besinleri doğru seçerken, vücudumuza gerektiği oranda sıvı almayı unutmamalıyız. Zaten bu konuya, yalnızca spor yapanların değil, bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına herkesin dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Yoğun ve yıpratıcı değil, hafif ve sık aralıklarla egzersiz yapalım

Evde spor yaparken yoğun bir programdan kaçınılması gerektiğini belirten Sertan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu dönemde evde hareketsiz kalma oranımız büyük oranda artacağından herkesin kendi yaş ve kilosuna uygun spor programları belirlemesi önem taşıyor. Gün içinde birkaç kere uygulanan yıpratıcı ve yorucu egzersizler yerine, gün içinde 3-4 kere 10-15 dakikalık basit ama etkili egzersiz hareketlerini uygulamak daha doğru olacaktır. Bu programı hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise yemek saatlerinin hemen önüne veya sonrasına bir egzersiz planı koymadan, araya mutlaka en az 1'er saatlik boşluk eklenmesidir".

Metabolizmayı hızlandırmanın yolları

Evde yapılan sporun terleme ya da hızlı kalori yakma amaçlı olmadığını belirten Sertan, "Esneme-germe; kol, bacak, bel ve boyun bölgeleri odaklı yapılacak ısınma hareketleri bile, saat başı yapıldığında vücudun bazal metabolizmasını hızlandırır ve yoğun egzersizlerle aynı görevi görür. Özellikle evde bilgisayar başında çalışanlar, saat başı alarm kurarak kendilerine egzersiz yapmaları gerektiğini hatırlatabilirler" ifadelerini kullandı.

Sertan, gün içinde belirli aralıklarla yapılmasını önerdiği ortalama 10-15 dakikalık egzersiz planı ise şu şekilde açıkladı: "Isınma: Olduğu yerde önce küçük, sonra yüksek adımlarla koşu. Kol ve bacak gererek esneme. Bacak kasları için 10x3 tekrar squat (Kolları öne uzatarak çömelip kalkma). Göğüs kasları için 15x3 tekrar şınav. Karın kasları için 15 x 3 tekrar mekik".

Doğru kıyafet ve ekipmanı seçmek çok önemli

Evde yapılan spordan verim alabilmenin püf noktası ise doğru kıyafeti seçebilmek olduğunu hatırlatan Sertan, "Hem sağlığı korumak hem motivasyon hem de dayanıklılığı artırmak adına, spor malzemelerini seçerken dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunuyor. Bu detaylardan ilki, sportif aktivite sırasında terleme ihtimaline karşın çabuk kuruyan ve nefes aldıran kumaşları tercih etmek.

Bu özellikler sayesinde hem spor yaparken vücut ısısının dengelenir hem de kıyafetler daha az ıslandığından spor performansında artış görülür" şeklinde konuştu.

Kıyafetler ne çok bol ne de çok dar olmalı

Antrenmanda aşırı bol kıyafetlerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Sertan,"Bol kıyafetler rahat hareket etmeye engel olarak spor yaparken, ayaklara ya da başka yerlere takılma riski taşıyacağından performansı negatif etkileyebilir. Bununla birlikte çok dar kıyafetler de tercih edilmemelidir. Bu sebeple spor kıyafetlerini seçerken içinde rahatlıkla hareket edilebilecek esneklikte olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca vücudu doğru şekilde saran, nefes alan ve teri emen iç çamaşırları da en az kıyafetler kadar önem taşıyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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