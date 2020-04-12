Evde alkol aldıkları arkadaşlarını bıçaklayıp kaçtılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Evde alkol aldıkları arkadaşlarını bıçaklayıp kaçtılar - Haber
Osmangazi, kavga, Bursa, 3. Sayfa

Evde alkol aldıkları arkadaşlarını bıçaklayıp kaçtılar

Bursa'da evde alkol aldığı iddia edilen arkadaşlar arasında kavga çıkınca 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

12.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:31
Evde alkol aldıkları arkadaşlarını bıçaklayıp kaçtılar

Bursa'da evde alkol aldığı iddia edilen arkadaşlar arasında kavga çıkınca 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abbas Ç. (43) Şimşek Sokak üzerinde bulunan evinde 2 arkadaşıyla oturdu. Bir süre sonra alkol aldıkları iddia edilen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle, 2 kişi Abbas Ç.'yi karnından bıçaklayıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Kanlar içerisinde sokağa çıkan Abbas Ç. sokağa çıkarak bağırıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulunurken, Abbas Ç. tedaviyi kabul etmeyerek ekiplere zor anlar yaşattı. Bir süre sonra ikna edilen Abbas Ç. ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abbas Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haber
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den Haber
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haber
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz koronavirüs suçlaması Haber
Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz koronavirüs suçlaması
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini...
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Tarkan Şeyma Subaşı Kim Kardashian
Spor Falcao Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Beşiktaş Zonguldak Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Evde alkol aldıkları arkadaşlarını bıçaklayıp kaçtılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 12:09:37. #1.14#
title