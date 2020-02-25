Evde 2 kamyon çöp biriktirdi
Haberler » Güncel » Evde 2 kamyon çöp biriktirdi - Haber

Evde 2 kamyon çöp biriktirdi

Karabük'te 65 yaşındaki Torgut D., evinde 2 kamyon çöp biriktirdi.

25.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:58
Evde 2 kamyon çöp biriktirdi

'te 65 yaşındaki Torgut D., evinde 2 kamyon çöp biriktirdi. Çöpler belediye ekipleri tarafından alındı.


Merkeze bağlı Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak'ta oturanlar, Karabük Belediyesi Müdürlüğünü arayıp yalnız yaşayan komşuları Torgut D'nin evini çöple doldurduğunu ihbar etti.


Eve gelen zabıta ekipleri, çoğu plastik ve poşet atıklarıyla karşılaştı. Çok sayıdaki temizlik görevlerinin çalışmalarında, evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlenen ev dezenfekte edildi. Torgut D, Kapı önüne oturup çalışmaları izledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler