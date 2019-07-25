Evciler mahallesi MASKİ'den memnun

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde sağlıklı altyapılar inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi'ndeki doğal kaynak suyu hattında bakım onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.Ekipler ayrıca 150 metre uzunluğunda olan ve kullanılamaz haldeki eski hattı da yeniledi. Çalışma ile vatandaşlara kesintisiz su temin edildi.

"MASKİ'den Memnunum"

Evciler Mahalle Muhtarı Halil Gökkaya, "MASKİ'nin çalışmalarından memnunum. Sorunlar gideriliyor. Taleplerimizi de bildirdik. Emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler