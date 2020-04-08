Evciler'den kısa kısa Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde sosyal yardım alan vatandaşlara bin liralık ödemeleri evlerinde yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde sosyal yardım alan vatandaşlara bin liralık ödemeleri evlerinde yapıldı.

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ( EİKP) Destek Programı Kapsamında Evciler ilçesinde hak sahiplerine verilen bin lira ödemeler PTT, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Emniyet ve Jandarma personellerince düzenli sosyal yardım alan vatandaşlara evlerinde teslim edildi.

Evciler'in köyleri dezenfekte edildi

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı bütün köylerdeki köy konakları, umuma açık yerler, köy meydanları ve köy içi yolları Evciler Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından ikinci kez dezenfekte edildi.

Kaynak: AA