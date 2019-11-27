Evciler'den kısa kısa

27.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:36

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için Milli Mücadele Madalyası ve Beraatı, Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel tarafından Bilal Deveci'ye takdim edildi.



Kaymakamlık makamında gerçekleşen törende konuşan Kaymakam Yüksel, ülkede yaşayan bütün gazilere minnet borçlu olunduğunu söyledi.

Yüksel, "Canları pahasına bile olsa bizler için mücadele edip gazi oldular. Ben bütün gazilerimize Allah'tan sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.

Evciler Nüfus Müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi

Evciler İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde özveri ile çalışmalarını yürüten personele başarı belgesi verildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, tarafından başarılı çalışmalarından dolayı kurum müdürü Selahattin Taş ve Engin Metin başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Diğer başarılı çalışanlara ödülleri Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser tarafından verildi.

Kaynak: AA