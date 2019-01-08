Evciler'den Kısa Kısa

Evciler ilçesinde ilçenin ekonomik durumunu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Yüksel, programda yaptığı konuşmada, "Evciler'in her yönden kalkınması, bir adım daha ileriye gitmesi için nelerin yapılmasını istişare ediyoruz. İlçemizde tarım ve hayvancılık yoğunluktadır. Esnaflarımızın da daha da gelişmesi adına, karşılıklı olarak bu toplantıları yapmalıyız. Amacımız ilçemizin en iyi şekilde kalkınmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya, İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel, Belediye Başkanı Saim Özer, daire müdürleri ve esnaflar katıldı.

Evciler'de muhtarlar toplantısı

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Yüksel, kaymakamlık toplantı salonundaki programda muhtarların isteklerini dinledi.

Toplantıda konuşan Yüksel, muhtarlık kurumunun çok önemli olduğunu belirterek, "Muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmek istiyoruz. Çünkü mahallesinde ve köyündeki sorunları, yapılması gerekenleri en iyi muhtarlarımız biliyor. Muhtarlardan istediğimiz, kaymakamlığımızla çok iyi bir diyalog içerisinde olsunlar." dedi.

Kaynak: AA