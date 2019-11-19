19.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:10

Evciler'de "Okumak Zenginliktir" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe, İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel, Belediye Başkanı Ali Dede Savaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Bayram, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Kaymakamı Yüksel, etkinlik için yaptığı açıklamada, öğrencileri ve vatandaşları okumaya sevk eden bu projeyi desteklediklerini belirtti.

Kaynak: AA