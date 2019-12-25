Evciler'de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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Evciler'de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Evciler ilçesinde Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

25.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:36
Evciler'de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

ilçesinde Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

binasındaki Kaymakam Abdullah Yüksel başkanlığında yapılan kurul toplantısında, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve bu çerçevede alınan önlemler konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA
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