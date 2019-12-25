Evciler'de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

25.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:36

Evciler ilçesinde Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık binasındaki Kaymakam Abdullah Yüksel başkanlığında yapılan kurul toplantısında, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve bu çerçevede alınan önlemler konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA