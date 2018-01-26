Evcil Yılanı İngiliz Adamı Boğdu, Annesi "Yılanın Suçu Yok, Onu Evden Atmayacağım Dedi
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Evcil Yılanı İngiliz Adamı Boğdu, Annesi "Yılanın Suçu Yok, Onu Evden Atmayacağım Dedi

İngiliz Dan Brandon, evinde beslediği Afrika kaya pitonu tarafından öldürüldü. Brandon'ın annesi yılanın suçu olmadığını ve onu evinden atmayacağını söyledi.

31 yaşındaki İngiliz Dan Brandon, 2 buçuk metre uzunluğundaki evcil pitonu tarafından boğularak öldürüldü. Talihsiz adam evinde ölü halde bulundu. Brandon'ın pek çok yılanı ve başka evcil hayvanı olduğu öğrenildi.

10 YILAN 12 TARANTULASI VARDI

Dan odasında 10 yılan ve 12 tarantula cinsi zehirli örümcek besliyordu. Annesi ve babası akşam yemeğini hazırlarken yukarıdan yüksek bir ses duyup oğullarını kontrol etmeye gittiklerinde Tiny isimli pitonun kafesinde olmadığını fark ettiler. Aile Tiny tarafından boğulan Dan'e müdahale etti ancak çocuklarını kurtaramadı.

ANNESİ "YILANI EVİMDEN ATMAYACAĞIM" DEDİ

Dan Brandon'un annesi, piton Tiny'i çok sevdiğini ve asla evinden atmayacağını açıkladı. Bradley'in annesi hala yılanlara bakıyor.

Zehirli olmayan pitonlar avları sarılıp öldürülerek öldürürler. Surrey ve Hampshire Sürüngenler Kurtarma'dan bir sözcüsü daha önce The Sun'a şunları söyledi: "Daha önce İngiltere'de birini öldüren bir piton davası hiç olmadı. Pitonlar sadece yediklerini öldürürler."




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