Evcil olmayan hayvanların Türkiye'ye girişi yasaklandı

Türk Hava Yolları(THY), taşıma amacı fark etmeksizin tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişinin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

Türk Hava Yolları(THY), taşıma amacı fark etmeksizin tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişinin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

Bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yeni bir duyuru yayınladı. Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler kapsamında canlı hayvan taşıma konusunda yeni bir uygulamaya geçildiği açıklandı. Kararla, bazı evcil olmayan hayvanların taşıma amacı fark etmeksizin Türkiye'ye girişinin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

Taşıma amacı fark etmeksizin Türkiye'ye girişleri ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan duyuru ile taşıma amacı fark etmeksizin tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişi ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır" denildi.

"Evcil hayvanlar, 14 gün izolasyon şartıyla yolcuyla seyahat edebilecek"

Evcil hayvanlara ilişkin bilginin verildiği açıklamada, "Ticari amaçlı olmayan sağlık kartı sahibi köpek, kedi, kuş, süs balığı gibi evcil hayvanların ise yolcu ile beraber seyahat (PETC/AVIH/ESAN/SVAN) edebilmesine izin verilmiştir. Ancak yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan hayvanın, hayvan sahibi ile beraber 14 gün izolasyonunun sağlanması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA